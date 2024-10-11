Обвинение не успели зачитать

Хостинский районный суд Сочи отложил заседание по делу о хищении у дольщиков более 750 млн руб. Прокурор не успел дочитать обвинительное заключение из-за плохого самочувствия одного из фигурантов дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, организованная группа из десяти человек, включая руководителей двух строительных компаний, похитила деньги граждан, заключивших договоры на приобретение жилья в строящихся ЖК. Представитель потерпевших говорит, что один из объектов был передан инвесторам несколько лет назад. По мнению экспертов, выводы, сделанные при вынесении обвинительного приговора, могут повлиять на результат рассмотрения гражданского дела о признании домов самостроями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Сочи», в Хостинском районном суде отложено заседание по делу о хищении у дольщиков более 750 млн руб. Прокурор не зачитал полностью обвинительное заключение, поскольку одному из фигурантов дела стало плохо. Судья отложил заседание до 18 октября.

Как сообщал «Ъ-Сочи», десять человек обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствием установлено, что руководители двух строительных компаний, действуя в составе организованной группы, с 2016 по 2019 год обманным путем привлекли более 750 млн руб. от граждан, заключивших договоры о приобретении жилья в строящихся ЖК «Уютный квартал» и ЖК «На Фабрициуса».

Согласно обвинительному заключению, учредитель краснодарского ООО «Южная строительная компания» Элеонора Сагдеева создала преступную группу и разработала криминальный план, назначив номинальным руководителем своей компании Ярослава Смолина. Фигурантка организовала возведение многоквартирных домов, не имея соответствующего разрешения. Члены группы заключили с гражданами договоры о привлечении денег без государственной регистрации, предусмотренной законом «Об участии в долевом строительстве». При этом обвиняемые не намеревались исполнить обязательства по предоставлению инвесторам жилых помещений. Соучастники установили в судебном порядке права собственности на дома, понимая, что квартиры принадлежат дольщикам.

Из другой части обвинения следует, что директор ООО «Резерв» Светлана Заливадняя руководила еще одной преступной группой, куда также входил Ярослав Смолин. Шаги соучастников были схожи с действиями фигурантов, которых координировала Элеонора Сагдеева.

Представитель потерпевших Светлана Луганская заявила, что один из объектов был передан дольщикам несколько лет назад. «В данном случае стороной обвинения не учтено, что при использовании “серой” схемы строительства объект фактически возведен, коммуникации подключены, помещения фактически переданы инвесторам, более половины из которых сделали ремонты и проживают, что установлено арбитражными судами»,— говорит она.

Светлана Луганская добавляет, что основания, которые касаются признаков самовольно возведенного объекта, выходят за пределы компетенции следственных органов: «Никакой строительно-технической экспертизы в рамках следствия не проводилось. Такой юридический факт может быть установлен только в ходе рассмотрения иска о признании строений самовольными, но до настоящего времени таких решений не принято».

Адвокаты подсудимых отказались от комментариев.

Советник практики разрешения споров «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Олег Ткаченко объяснил, что выводы при обвинительном приговоре могут повлиять на результат рассмотрения гражданского дела о признании построек самовольными. Такой вердикт будет противоречить интересам пострадавших, которые рискуют потерять жилье.

Эксперт считает опасения потерпевших оправданными. «Не секрет, что по статистике обвинительные приговоры в России превалируют. Чтобы обосновать вину обвиняемых, суд может сделать вывод о самовольности постройки, приняв версию обвинения, не назначая дополнительных экспертиз и не обращая внимания на то, что вопрос о признании постройки самовольной еще не разрешен в специальном судебном процессе»,— говорит он.

По словам советника, возвращение дела прокурору может быть решением, способным устроить потерпевших, защиту и уголовный суд. «Если нынешнее обвинение основано на факте самовольной постройки, то защита может настаивать, что такой факт должен подтверждаться соответствующим решением суда. Пока его нет, обвинительное заключение исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения в силу п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ. Это может быть основанием для возврата дела прокурору»,— констатирует Олег Ткаченко.

Андрей Куценко