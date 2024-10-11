За день екатеринбуржцы оплатили проезд по СБП 22,3 тысячи раз

В Екатеринбурге за день проезд в общественном транспорте по QR-коду или с помощью NFC через Систему быстрых платежей (СБП) оплатили более 22,3 тыс. раз. За сутки жители уральской столицы, проехавшие на троллейбусах, трамваях и автобусах, сэкономили на проезде 291,1 тыс. руб., сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Больше всего сэкономили пассажиры автобусов, троллейбусов и трамваев ЕМУП "Гортранса". Акцией воспользовалось 16,7 тыс. человек, общая сумма скидки составила 217,9 тыс. руб.»,— сказано в сообщении. По СБП оплатили проезд и 5,6 пассажиров частных перевозчиков. Отмечается, что они сэкономили 73,1 тыс. руб.

Напомним, в автобусах, троллейбусах и трамваях Екатеринбурга стоимость проезда в снизилась с 33 руб. до 20 руб. при оплате через систему быстрых платежей (СБП). Акция пройдет с 10 октября по 31 декабря 2024 года. Скидки не распространяются на проезд в метро.

Полина Хабарова