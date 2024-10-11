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В Екатеринбурге отменили «Супердискотеку 90-х», запланированную на 3 ноября

По решению организаторов «Супердискотека 90-х», которая должна была пройти в Международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» 3 ноября, была отменена. Об этом «Ъ-Урал» рассказали в пресс-службе концертной площадки.

"Супердискотеку 90-х", которая должна была пройти в "Екатеринбург-Экспо" 3 ноября, отменили организаторы

"Супердискотеку 90-х", которая должна была пройти в "Екатеринбург-Экспо" 3 ноября, отменили организаторы

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

"Супердискотеку 90-х", которая должна была пройти в "Екатеринбург-Экспо" 3 ноября, отменили организаторы

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно информации на «Яндекс Афише», на мероприятии должны были выступить «Кар-Мэн», Юля Волкова (ex. t.A.T.u.), «Вирус», «Мальчишник», «Отпетые Мошенники», «Стрелки», Игорек и другие артисты. «Все деньги за билеты будут возвращены»,— говорится в сообщении telegram-канале «Екатеринбург-Экспо».

Ранее в Екатеринбурге были отменены концерты таких исполнителей, как Shaman, Стас Михайлов, Татьяна Куртукова, группы «Курара».

Анастасия Таначева

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