Отели на «пять с плюсом»

Burj Al Arab Jumeirah («Парус») из ОАЭ — один из самых знаменитых люкс-отелей мира. Высота 60-этажного здания в виде паруса, стоящего на искусственном острове,— 312 м. Позиционирует себя как единственный в мире «семизвездный» отель. Роскошный интерьер, предметы мебели и ковры, отделка с настоящим золотом создают атмосферу невиданной роскоши для гостей. Один из ресторанов комплекса отмечен звездой Michelin. В отеле 202 двухуровневых люкса площадью до 780 кв. м.

(«Парус») из ОАЭ — один из самых знаменитых люкс-отелей мира. Высота 60-этажного здания в виде паруса, стоящего на искусственном острове,— 312 м. Позиционирует себя как единственный в мире «семизвездный» отель. Роскошный интерьер, предметы мебели и ковры, отделка с настоящим золотом создают атмосферу невиданной роскоши для гостей. Один из ресторанов комплекса отмечен звездой Michelin. В отеле 202 двухуровневых люкса площадью до 780 кв. м. Китайский Pangu 7 Star Hotel Beijing, построенный прямо в Олимпийской деревне Пекина, претендует на звание «шестизвездной» гостиницы. Убранство отеля утопает в восточной роскоши. В свое время здесь останавливался Билл Гейтс. Самый шикарный номер — Pangu Seven Star Panoramic Suite площадью 84 кв. м — доступен в ноябре за 7523 юаня за сутки (порядка 102,5 тыс. руб.).

построенный прямо в Олимпийской деревне Пекина, претендует на звание «шестизвездной» гостиницы. Убранство отеля утопает в восточной роскоши. В свое время здесь останавливался Билл Гейтс. Самый шикарный номер — Pangu Seven Star Panoramic Suite площадью 84 кв. м — доступен в ноябре за 7523 юаня за сутки (порядка 102,5 тыс. руб.). Las Ventanas Al Paraiso в мексиканском Лос-Кабосе также преподносится владельцами как отель уровня «шесть звезд». Цена пребывания на отдельной двуспальной вилле площадью более 500 кв. м с видом на лазурное море, с джакузи прямо на террасе — $10273 (около 1 млн руб.) в сутки, включая все сборы. Всем гостям — бутылка текилы в подарок и возможность понаблюдать за звездами в телескоп.

в мексиканском Лос-Кабосе также преподносится владельцами как отель уровня «шесть звезд». Цена пребывания на отдельной двуспальной вилле площадью более 500 кв. м с видом на лазурное море, с джакузи прямо на террасе — $10273 (около 1 млн руб.) в сутки, включая все сборы. Всем гостям — бутылка текилы в подарок и возможность понаблюдать за звездами в телескоп. Palms Casino Resort в Лас-Вегасе (Невада, США) — один из самых дорогих отелей в США. Самым роскошным номером считается двухэтажный The Empathy Suite площадью более 800 кв. м. Автором дизайна люкса с видом на Лас-Вегас стал художник Дамиан Хёрст. Ночь здесь обойдется в $100 000, а бронирование доступно только через заявку, онлайн этот люкс забронировать не получится. В четырехместном номере — отдельный бассейн, две массажные комнаты и сауна, а также бар, способный вместить до 13 гостей.

Кстати, официально статус отеля «6 звезд» или «7 звезд» не существует: все они имеют аккредитацию как отели уровня «5 звезд».