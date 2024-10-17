Какие электронные опции в автомобиле покупать стоит

Важнейшими опциями в бортовой электронике автомобиля являются устройства, работающие на безопасность. Если расставлять приоритеты, то это датчики парковки (задние и передние), камера заднего вида и, как минимум, две фронтальные подушки безопасности, причем передний пассажирский «эйрбег» должен иметь функционал отключения для безопасной перевозки малышей в детском кресле или переноске. Это тот минимум, который автовладелец должен стремиться получить при приобретении машины. Из опций, работающих на комфорт,— настоятельно рекомендованный для российских условий «зимний пакет» (полный набор подогревов). Еще один рекомендованный опционал — продвинутая система бесключевого доступа. При ее наличии в ряде моделей можно не вынимать ключ из сумки или кармана при блокировке и разблокировке замков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель Ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России» Владимир Безукладников

Руководитель Ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России» Владимир Безукладников



Опциональные решения, на которые также не стоит скупиться,— это система кругового обзора, система автоматического предотвращения столкновений (как фронтальных, так и перекрестных при движении задним ходом) и система контроля слепых зон. При выборе последней следует искать варианты, где индикаторы оповещения об опасном боковом сближении смонтированы не в зеркальных элементах, а в корпусах внешних зеркал. Такие устройства нагляднее и эффективнее.

Система контроля давления в шинах также очень полезна, поскольку позволяет вовремя заметить опасный прокол. Система стабилизации и ABS — очень важная составляющая тормозной системы, обе настоятельно рекомендованы. Адаптивный круиз-контроль с системой автоматического торможения и функцией распознавания пешеходов — очень полезная, но также и дорогая опция, на которую, впрочем, не стоит скупиться при наличии средств. Адаптивная оптика, умеющая автоматически менять дальний свет на ближний и подсвечивать повороты,— слагаемые комфорта и безопасности.