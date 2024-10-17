Grameen Bank сегодня

В 2024 году в Бангладеш действует более 2800 региональных офисов и отделений банка, в которых работают около 23 тыс. человек. Услугами банка пользуются жители 81 678 деревень (94% от общего числа деревень страны). У банка 10,63 млн заемщиков (из них 10,3 млн — женщины). С учетом членов семьи банк обслуживает около 45 млн человек, то есть четверть жителей страны (население Бангладеш — около 174 млн человек). Всего с момента создания банк выдал кредиты на общую сумму около 3,147 трлн така ($26,7 млрд по текущему курсу бангладешской валюты).

Едва ли не самая впечатляющая цифра, характеризующая деятельность банка,— 98–99% заемщиков возвращают кредиты.