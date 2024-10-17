Дочерние компании Grameen Bank
- Grameen Shakti (возобновляемая энергия — установка солнечных батарей в сельских районах).
- Grameen Telecom (телекоммуникации, осуществляет программу «Деревенский телефон», по которой женщинам-предпринимательницам в сельских районах предоставляются мобильные телефоны для ведения бизнеса).
- Grameenphone (мобильная связь, совместное предприятие Grameen Telecom и норвежской Telenor).
- Grameen Knitwear (швейная промышленность).
- Grameen Shamogri (оптовая торговля тканями).
- Grameen Udyog (ремесла и народные промыслы).
- Grameen Kalyan (услуги здравоохранения, в первую очередь предоставляемые заемщикам Grameen Bank).
- Grameen Shikhha (предоставление грантов и займов для получения образования).
- Grameen Veolia Water (СП с французской Veolia Water, снабжение сельских районов чистой пресной водой).
- Grameen Trust (помощь микрофинансовым организациям в других странах).
- Grameen Danone Foods (СП с французской Danone, производство йогуртов).
- Grameen America (помощь в развитии микрокредитования в США по модели Grameen Bank).
- Grameen Distribution (снабжение сельских сообществ товарами первой необходимости).
- Grameen Byabosa Bikash (консультационная помощь деревенским предпринимателям, взявшим микрокредит).
- Grameen Solutions (разработка программного обеспечения).
- Grameen Cybernet (информационные технологии — предоставление услуг интернета, подготовка IT-специалистов).
- С Grameen Bank сотрудничает ряд благотворительных фондов. Grameen Foundation ставит своей целью борьбу с бедностью во всем мире. Grameen Motsho O Pashusampad Foundation способствует развитию рыболовства и животноводства, Grameen Krishi Foundation — овощеводства.