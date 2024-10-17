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Коммерсантъ FM
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Дочерние компании Grameen Bank

  • Grameen Shakti (возобновляемая энергия — установка солнечных батарей в сельских районах).
  • Grameen Telecom (телекоммуникации, осуществляет программу «Деревенский телефон», по которой женщинам-предпринимательницам в сельских районах предоставляются мобильные телефоны для ведения бизнеса).
  • Grameenphone (мобильная связь, совместное предприятие Grameen Telecom и норвежской Telenor).
  • Grameen Knitwear (швейная промышленность).
  • Grameen Shamogri (оптовая торговля тканями).
  • Grameen Udyog (ремесла и народные промыслы).
  • Grameen Kalyan (услуги здравоохранения, в первую очередь предоставляемые заемщикам Grameen Bank).
  • Grameen Shikhha (предоставление грантов и займов для получения образования).
  • Grameen Veolia Water (СП с французской Veolia Water, снабжение сельских районов чистой пресной водой).
  • Grameen Trust (помощь микрофинансовым организациям в других странах).
  • Grameen Danone Foods (СП с французской Danone, производство йогуртов).
  • Grameen America (помощь в развитии микрокредитования в США по модели Grameen Bank).
  • Grameen Distribution (снабжение сельских сообществ товарами первой необходимости).
  • Grameen Byabosa Bikash (консультационная помощь деревенским предпринимателям, взявшим микрокредит).
  • Grameen Solutions (разработка программного обеспечения).
  • Grameen Cybernet (информационные технологии — предоставление услуг интернета, подготовка IT-специалистов).
  • С Grameen Bank сотрудничает ряд благотворительных фондов. Grameen Foundation ставит своей целью борьбу с бедностью во всем мире. Grameen Motsho O Pashusampad Foundation способствует развитию рыболовства и животноводства, Grameen Krishi Foundation — овощеводства.

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