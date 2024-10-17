Правила Мухаммада Юнуса
- Деньги никогда не были для меня мерилом счастья. У меня никогда не было много денег, и я никогда не придавал им большого значения. Но мне всегда хватало того, что было, и я всегда мог жить по средствам.
- Бизнес существует не для того, чтобы заработать деньги, а для того, чтобы менять жизнь людей. Социальный бизнес всегда связан с изменениями. В таком случае компания решает проблемы людей.
- Суть современной финансовой системы в том, чтобы делать деньги, она рассматривает людей как машины по извлечению прибыли, как одномерных существ, которым не свойственно ничего, кроме природного эгоизма. Но это неверно по сути: человек многомерен, у него есть другие стороны, я точно знаю, что он способен быть бескорыстным, переживать не только за себя, но и за окружающих. Нам действительно нужен новый бизнес, социальный, который позволяет помогать другим. И мы можем его создать.