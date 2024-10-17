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Личная жизнь Мухаммада Юнуса

Во время учебы в Соединенных Штатах Мухаммад Юнус познакомился со своей первой женой — дочерью выходцев из России Верой Форостенко. В 1970 году они поженились, в 1972 году вместе уехали в Бангладеш. В марте 1977 года у них родилась дочь Моника. Вскоре после ее рождения супруги расстались. Вера категорически возражала против того, чтобы растить дочь в Бангладеш. Вместе с Моникой она уехала в США, когда той было четыре месяца. В воспитании девочки большое участие принимали русские бабушка и дедушка. Моника выучила русский язык, пела в хоре в православном храме святого Владимира в Трентоне, штат Нью-Джерси. У нее обнаружился красивый голос. Моника занималась музыкой и стала профессиональной оперной певицей. С отцом она снова встретилась, когда ей было 25 лет. В 2009 году в храме святого Владимира она обвенчалась с оперным певцом Брендоном Макрейнолдсом. В открытых источниках не сообщается, есть ли у супругов дети.

В 1980 году Мухаммад Юнус женился второй раз — на своей соотечественнице Афрози Бегум, которая тогда изучала физику в Манчестерском университете. Свадьбу сыграли в Дакке, на ней присутствовали члены правительства Бангладеш и крупнейшие бизнесмены. После свадьбы Афрози улетела в Великобританию, чтобы закончить учебу, а после получения диплома вернулась в Бангладеш. В 1986 году у супругов родилась дочь Дина Афроз Юнус.

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