В Свердловской области в два раза вырос спрос на займы для обслуживания авто

За январь-сентябрь текущего года в Свердловской области спрос на займы для страхования и обслуживания автомобилей составил 12,2%, превысив значения аналогичного периода прошлого года в 2,1 раза. Об этом сообщили в онлайн-сервисе альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За год в Свердловской области в 2,1 раза вырос спрос на займы для обслуживания автомобилей

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ За год в Свердловской области в 2,1 раза вырос спрос на займы для обслуживания автомобилей

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно исследованию, за год увеличилась и средняя запрашиваемая сумма. Так, за девять месяцев 2024 года показатель составил 18,42 тыс. руб., что на 33,1% больше показателей аналогичного периода 2023 года (13,83 тыс. руб.).

«Спрос на займы исследуемого сегмента связан с общим увеличением цен на ремонт, обслуживание, запчасти, топлива для автомобилей. Еще одним влияющим фактором для роста спроса становится то, что на фоне активного восстановления продаж автомобилей увеличивается число собственников автотранспорта»,- прокомментировал тенденцию генеральный директор Moneyman Александр Пустовит.

Напомним, за год в Екатеринбург ввезли в четыре раза больше китайских автомобилей. Самыми популярными марками стали Changan, Geely, Haval, Chery и Omoda. Лидером продаж на авторынке по-прежнему остается российская Lada.

Анастасия Таначева