Камско-Устьинский район занял последнее место по объему инвестиций в основной капитал

Камско-Устьинский район находится на 45-м месте по объему инвестиций в основной капитал среди районов Республики Татарстан. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина на «Муниципальном часе».

Объем инвестиций в основной капитал района в текущем году прогнозируется на уровне 1,7 млрд руб. В 2023 году этот показатель составлял 1,5 млрд руб., а в 2022 году — 1,3 млрд руб.

Талия Минуллина отметила, что наименьшая сумма инвестиций среди районов означает не отсутствие вложений как таковых, а меньшее количество и масштаб инвестиционных проектов, реализуемых в районе.

Валовый территориальный продукт района в 2024 году планируют увеличить на 7%, до 6,3 млрд руб.

Влас Северин