Валовый территориальный продукт Камско-Устьинского района планируют увеличить на 7%

Валовый территориальный продукт (ВТП) Камско-Устьинского района Республики Татарстан к концу 2024 года планируют увеличить до 6,3 млрд руб. Об этом сообщил глава Камско-Устьинского района республики Наиль Вазыхов на «Муниципальном часе».

ВТП Камско-Устьинского района в 2023 году составил 5,8 млрд руб., а в 2022 году — 5,4 млрд руб.

Наибольшую долю среди отраслей в ВТП района занимает сельское хозяйство — 27,2%. Доля промышленности составляет 25,8%, транспорт — 9,6%, торговля — 6,0%, строительство — 4,1% и прочее — 27,3%.

Влас Северин