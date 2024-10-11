В Татарстане Введенскую церковь, расположенную в селе Хохлово Высокогорского района, внесут в реестр объектов культурного наследия. Комитет республики по охране объектов культурного наследия опубликовал положительное заключение историко-культурной экспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Введенскую церковь в Хохлово включат в реестр культурного наследия Татарстана

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Введенскую церковь в Хохлово включат в реестр культурного наследия Татарстана

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Первоначально деревянная церковь была построена в 1704 году, а в 70–80 годах XVIII века на ее месте воздвигли кирпичный храм в стиле русского барокко. Церковь была закрыта в 1939 году и использовалась в советский период как зернохранилище.

Из документов следует, что в настоящее время здание находится в заброшенном состоянии и требует реставрации. Несмотря на это, церковь сохранила свою историческую архитектурную структуру и оригинальные материалы, что позволяет считать ее важным памятником архитектуры второй половины XVIII века и источником информации о вкусах современников. Это подтверждает ее значимость для региона как объекта культурного наследия.

Ранее стало известно, что в Зеленодольском районе Татарстана отреставрируют павильон метеорного отдела астрономической обсерватории имени Энгельгардта, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Анар Зейналов