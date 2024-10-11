«Уральские авиалинии» предупредили о задержках рейсов из-за погодных условий
Авиакомпания «Уральские авиалинии» предупредила о задержках рейсов на вылет до 30-40 минут в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе компании.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Из-за резкой перемены метеоусловий в районе Кольцово, где прошел обильный снегопад и наблюдался боковой ветер, прошедшей ночью и в течение сегодняшнего дня скорректировано расписание следующих рейсов:
- U6 295 Екатеринбург — Иркутск;
- U6 173 Екатеринбург — Хабаровск;
- U6 317 Екатеринбург — Сочи;
- U6 2949 Екатеринбург — Ереван.
При температурах ниже +5° и выпадении осадков каждый самолет должен пройти обработку противообледенительной жидкостью, что увеличивает время подготовки к вылету.
Напомним, несмотря на то, что основной фронт осадков ушел с территории Свердловской области, мелкий снегопад будет продолжаться в течение дня, в Екатеринбурге днем будет 0°..-2°, в основном облачно, снег, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, порывы до 12 м/с.