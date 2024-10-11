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В Екатеринбурге в четверг выпало 6 мм снега

Днем четверга, 10 октября, в Екатеринбурге выпало 6 мм снега, что чуть меньше половины нормы в 14 мм за период первой декады октября, среднесуточная температура -0,3°, что на -5,7° ниже нормы, сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сегодня, 11 октября, днем снег в Свердловской области прекратится — температура составит -4°..+1°, сохранится облачность. Однако в течение дня продолжит поступать холодный воздух, над регионом усилится арктический антициклон, центр которого расположится в области уже в субботу.

В Екатеринбурге в пятницу днем будет 0°..-2°, в основном облачно, снег, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, порывы до 12 м/с. В субботу ночью -4°, днем +1°, в воскресенье — ночью -8°, днем +5°.

Та же температурная тенденция останется в городе в начале недели: 14 октября ночью похолодает до -6°, днем потеплеет до +7°, во вторник, 15 октября, ожидается ночью -6°, днем +8°, в среду — ночью -4°, днем +7°, в четверг — ночью 0°, днем +4°.

Накануне МЧС Свердловской области предупредило о сложных дорожных условиях в регионе в пятницу: местами ожидаются сильный снег, гололедица и ветер с порывами до 15 м/с, а областная ГИБДД вывела дополнительные наряды ДПС из-за снегопада. На уборку снега на дороги региона днем отправили 108 единиц техники.

Ирина Пичурина

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