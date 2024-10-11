В Свердловской области ночью на уборку снега вывели 209 единиц техники

На территории Свердловской области ночью работало 209 единиц снегоуборочной техники, в том числе для борьбы с ледяной коркой и снежными заносами на дорогах, сообщил региональный департамент информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

На трассах было задействовано 156 комбинированных дорожных машин, 18 автогрейдеров, 21 автомобиль с отвалом, 14 единиц другой техники, использовано 5420 тонн пескосоляной смеси и 122 тонны песка. При этом с 10 на 11 октября низкий коэффициент сцепления с дорогой был зафиксирован на 36 метеопостах из 51.

По данным областного правительства, рекордсменом по количеству выпавшего снега стал Качканарский городской округ, где за сутки выпало до 20 см осадков, однако снегопад не затронул северную и северно-восточную часть региона. Несмотря на то, что основной фронт осадков ушел с территории области, мелкий снегопад будет продолжаться в течение дня — снегоуборочные машины будут работать до полной расчистки проезжей части.

Напомним, днем четверга, 10 октября, в Екатеринбурге выпало 6 мм снега, что чуть меньше половины нормы в 14 мм за период первой декады октября. В пятницу в Свердловскую область продолжит поступать холодный воздух, над регионом усилится арктический антициклон, центр которого расположится в области уже в субботу.

Ирина Пичурина