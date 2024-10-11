Бастрыкину доложат о расследовании дела об угрозах жительнице Сургута

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, которое возбудили после угроз жительнице Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), сообщили в информационном центре СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Информация о произошедшем стала известна из соцмедиа, угрожавшим был приезжий из другого региона страны. В его отношении СКР Югры возбудил дело по ст.ст. 330, 119 УК РФ (самоуправство, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

По данным «Вестника Сургутского района», жительница Сургута познакомилась с выходцем с Кавказа, когда помогала оформить ему документы. Узнав, что он занимается ремонтом, она предложила ему за деньги установить забор у подруги, но за некачественную работу он получил меньшую сумму. После этого он начал угрожать сургутянке, что сожжет ее машину, разобьет лицо и будет преследовать, требуя выплатить деньги в двойном размере. На назначенную встречу с пострадавшей пришли общественники, которые вызвали полицию.

Ранее в Сургуте организовали проверку информации об угрозе расправой сотрудницам пункта выдачи Ozon местным жителем, который принес с собой Библию и стал размахивать перед ними канцелярским ножом.

Ирина Пичурина