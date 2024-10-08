Бастрыкину доложат о жителе Сургута, который угрожал расправой в Ozon

Председателю СКР Александру Бастрыкину доложат о проверке информации из соцмедиа об угрозе расправой сотрудницам пункта выдачи Ozon местным жителем в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным паблика «Русская община ХМАО», инцидент произошел в пункте выдачи в ЖК «Дорожный». Сначала молодой человек спрашивал о возможности трудоустройства, потом начал приходить в Ozon ежедневно, где грубил сотрудницам, а в один из дней принес с собой Библию, якобы украденную из храма, и стал размахивать перед ними канцелярским ножом, требуя «показать заветы».

После этого сотрудницы обратились в «Русскую общину», которая связалась с отцом угрожавшего — во время встречи молодой человек кидался на отца и кричал, из-за чего пришлось вызвать полицию. «Тогда же узнали, что сын мужчины немного больной на голову. И что он сейчас проходит медкомиссию для армии, и если ему не получится туда попасть, то отец заберет его на родину, в Центральную Азию»,— сказано в сообщении.

Ранее Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила, который пьяным преследовал двух школьниц. Одна из них вырвалась и забежала в пункт выдачи Ozon, где преследователь устроил дебош и был выгнан сотрудницей, после чего уехал на такси.

Ирина Пичурина