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В МЧС предупредили свердловчан о сильном ветре, снеге и гололедице

На территории Свердловской области в пятницу, 11 октября, местами ожидаются сильный снег, гололедица и ветер с порывами до 15 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным Уральского гидрометцентра, 11 октября ночью в Екатеринбурге будет -4°, ожидается снег. Днем потеплеет до 0°, временами пройдут небольшие осадки. Ветер 6 м/с. В субботу, 12 октября, ночная температура воздуха составит -4°, дневная — +2°. В этот день в уральской столице осадки не ожидаются, ветер 3-5 м/с.

Напомним, сегодня, 10 октября, на дороги Свердловской области вывели первую снегоуборочную технику: задействовано 23 единицы спецтехники, уже израсходовано 622 тонны пескосоляной смеси для борьбы со скользкостью. С 9 октября ГИБДД региона призвала водителей менять резину на зимнюю.

Полина Хабарова

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