Свердловская ГИБДД вывела дополнительные наряды ДПС из-за снегопада

Из-за мокрого снега на территории Свердловской области осложнилась дорожные условия. Об этом сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. На дороги региона вывели дополнительные наряды ДПС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В таких условиях автомобилистам недопустимо передвигаться на летних шинах, следует сменить их на зимние. Во время управления транспортом выбирать пониженную скорость, исключив опасные перестроения, выезды на встречную полосу и резкие торможения»,— сообщила начальник пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД региона Галина Кравченко, призвав водителей с небольшим стажем отказаться от поездок.

По данным департамента информационной политики региона на 16:58, на дорогах работают 108 единиц техники: 78 комбинированных дорожных машин, пять автогрейдеров, 14 автомобилей с отвалом, 11 единиц другой техники.

В регионе в пятницу, 11 октября, местами ожидаются сильный снег, гололедица и ветер с порывами до 15 м/с. Сегодня на дороги вывели первую снегоуборочную технику. С 9 октября ГИБДД региона призвала водителей менять резину на зимнюю.

Полина Хабарова