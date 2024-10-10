Гарик Сукачев поднял паруса

Еще одна российская яхта получила разрешение на плавание в Европе. Нидерланды на протяжении двух лет удерживали лодку музыканта Гарика Сукачева, несмотря на то, что он не попал ни в какие санкционные списки. В конце июля, как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, Pearly Bell 2 получила разрешение на свободное передвижение. В сентябре яхта вышла в Северное море, а уже в начале октября пришвартовалась в порту турецкого курорта Тургутрейс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Чем известна Pearly Bell 2, рассказал яхтенный эксперт Артур Гроховский: «Яхта построена нидерландской Contest — очень качественная верфь. Она производит серийные яхты самого высшего класса. Вровень с ней могут стоять только, допустим, финская Nautor Swan, британская Oyster и шведская Hallberg-Rassy — вот, пожалуй, четыре самые качественные верфи, которые сегодня делают серийные серийные пластиковые яхты. Все они, что называется, серии Custom или, как я их называю, полусерийные, то есть секция корпус и секция палуба одинаковые, а внутреннее убранство организуется строго по желанию владельца. Яхта Гарика Сукачева — от 50 до 60 футов, то есть от 15 м до 18 м, парусная, одномачтовая, исключительно высокого качества, очень роскошная. Насколько я помню, Pearly Bell 2 была стилизована под автомобиль Гарика».

Все это время яхта стояла в Нидерландах либо на пристани самой верфи, либо где-то рядом. В связи с общей ситуацией и санкциями, морозили все, а потом начали потихоньку понимать, что от этого больше вреда, чем пользы, потому что яхта стоит, но она же не конфискована, это чужое имущество. Если с ней что-то случится, за это имущество придется заплатить. Поэтому нужно оплачивать ее стоянку, обслуживание».

Евросоюз запрещает ввоз в Россию яхт, предназначенных для спорта, туризма и отдыха, если они были изготовлены на верфях ЕС. Однако фактических оснований для ареста судна Сукачева не было, отмечает управляющий партнер коллегии адвокатов «Сазонов и партнеры» Всеволод Сазонов: «Большое количество российских граждан оказались в ситуации, когда их имущество было по различным причинам заморожены на территории Евросоюза. Причем это касалось как тех лиц, в отношении которых санкции были введены, так и просто российских граждан.

Почему? Да потому что. В этом же положении оказался и Гарик Сукачев, в отношении которого предметных санкций введено не было, но тем не менее его личное имущество, его личная яхта была арестована. В добровольном простом порядке никто освобождать ее не собирался. Именно поэтому была проведена длительная работа юристами, целью которой являлось доказательство незаконности задержания и блокирования яхты и освобождение ее от мер, ограничивающих ее передвижение. Безусловно, помимо Гарика Сукачева, значительное количество российских граждан могло столкнуться с подобной ситуацией. Однако говорить о том, что во всех историях они ее так же успешно решат, невозможно, потому что каждая ситуация должна разбираться персонально.

Другая ситуация, когда лицо находится под санкциями. Здесь нужно очень внимательно смотреть, что это за санкции, являются ли они ограничениями по использованию имущества, либо это просто санкции, связанные с тем, что запрещаются какие-то коммерческие операции. Принимались ли подобные решения? Это является персональной личной информацией, поэтому мы и не знаем, люди сами не хотят и не готовы об этом говорить. Про яхту Сукачева стало известно, поскольку это медийная личность».

Три года назад Гарик Сукачев рассказывал, что владеет еще одной яхтой под названием Pearly Bell и лодкой модели Contest, которую также построили в Нидерландах. Стоимость этих судов не разглашается.

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Ульяна Горелова