В Свердловской области за неделю подешевел лук, но подорожала соль

В Свердловской области с 1 по 7 октября средняя стоимость репчатого лука снизилась на 5,9% — до 36,4 руб. за кг. Цена поваренной соли выросла на 2,3% — до 16,9 руб. за кг., следует из данных Свердловскстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Морковь свердловчане могут купить в среднем за 43,5 руб. (-2,2%), помидоры – за 169,5 руб.(-3%), капусту — за 32,9 руб. (-1,9%).

Кроме того, выросла стоимость сливочного масла на 2% — до 1067,6 руб за кг. Цена кг яблок упала на 3% — до 146,8 руб..

Напомним, ранее стоимость баранины увеличилась на 2,2% — до 777,7 руб. за кг. По данным Свердловскстата в период с 24 по 30 сентября, снизилась стоимость нескольких видов овощной продукции.

Виталий Красиков