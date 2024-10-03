В Свердловской области баранина за неделю подорожала на 2,2%

На территории Свердловской области за неделю стоимость баранины увеличилась на 2,2% — до 777,7 руб. за кг. Как следует из данных Свердловскстата в период с 24 по 30 сентября снизилась стоимость нескольких видов овощной продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

За неделю морковь подешевела до 44,3 руб. за кг (-5,5%), свекла — до 35,8 руб. (-5,2%), капуста — до 33,4 руб. (-4,5%), картофель — до 34,8 руб. (5,6%), репчатый лук — до 38,6 руб. (-0,8%).

Напомним, на предыдущей неделе в регионе стоимость моркови снизилась на 8,6% — до 46,9 руб. за кг. Тогда капуста подешевела до 35 руб. за кг (-3,5%), стоимость репчатого лука снизилась до 38,9 руб. (-3,9%).

Полина Хабарова