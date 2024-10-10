В Екатеринбурге простились с рэпером Алексеем Бражниковым

В Екатеринбурге прошло прощание с 40-летним рэпером Алексеем Бражниковым, выступавшим под псевдонимом MC Bandit, сообщил портал Е1. Он умер 7 октября в гараже на Уралмаше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Погибший Алексей Бражников

Фото: Страница «ВКонтакте» Алексея Бражникова Погибший Алексей Бражников

Фото: Страница «ВКонтакте» Алексея Бражникова

«Он внес вклад в уральскую хип-хоп-культуру, когда она только закладывалась. Если взять все успешные проекты, то так или иначе к каждому он имел отношение»,— цитирует портал участника группы «Восточный округ» Александра Жамана.

По словам брата погибшего, предварительная причина смерти рэпера — оторвавшийся тромб.

Алексей Бражников работал диджеем в Свердловской киностудии, преподавал в музыкальной секции. Он организовал студию звукозаписи Da Ban Studio, где в том числе сотрудничал с рэпером Витя АК-47 и группой «Восточный округ».

Виталий Красиков