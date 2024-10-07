В Екатеринбурге в возрасте 40 лет умер рэпер Алексей Бражников
В Екатеринбурге скончался 40-летний рэпер Алексей Бражников, выступавший под псевдонимом MC Bandit, сообщил портал Е1 со ссылкой на родственников погибшего. Тело нашли в гараже на Уралмаше. На данный момент причина смерти не известна.
Фото: Страница «ВКонтакте» Алексея Бражникова
Алексей Бражников работал диджеем в Свердловской киностудии, преподавал в музыкальной секции. Он организовал студию звукозаписи Da Ban Studio, где в том числе сотрудничал с рэпером Витя АК-47 и группой «Восточный округ».