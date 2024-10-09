Хоккеисты «Ижстали» из Удмуртии прервали серию поражений и обыграли «Химик»

Хоккейный клуб «Ижсталь» из Удмуртии одержал вторую победу в рамках регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Накануне «сталевары» выиграли выездной матч против ХК «Химик» в Воскресенске, сообщает пресс-служба ижевского клуба. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Ижстали», шайбу забросили в овертайме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

«Перед игрой сегодня была атмосфера легкости. Ребята сбросили груз с себя, чувствовали, что мы сегодня можем зацепиться. Нам эта победа была нужнее, чтобы команда воспряла духом. Где-то не получалось, ребята нервничали. Сегодня налегке сыграли, лучшая игра у нас была»,— сказал главный тренер «Ижстали» Андрей Шефер.

По данным таблицы ВХЛ на 9 октября, «Ижсталь» занимает последнюю, 33-ю строчку рейтинга регулярного чемпионата. Победа над «Химиком» в овертайме принесла «сталеварам» два очка (в итоге за сезон — пять очков). Следующий выездной матч «Ижстали» состоится против ХК «Рязань-ВДВ» 10 октября.