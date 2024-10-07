Свердловская ГИБДД призвала водителей менять резину на зимнюю

С 9 октября в Свердловской области ожидается осложнение погодных условий, в связи с чем ГИБДД региона призвала водителей менять резину на зимнюю. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Призываем автомобилистов начать активную подготовку к зимним условиям, сменив летние шины на зимние, а также позаботиться о техническом состоянии автомобиля»,— сообщили в ГИБДД, призвав водителей выбирать пониженную скорость движения и исключить резкие маневры.

В регионе температура за неделю опустится с +20° до -7°. В Екатеринбурге в понедельник днем установится температура +10°...+12°, переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный с переходом на южный, 3-8 м/с.

Полина Хабарова