В Свердловской области на уборку снега вывели первые 23 единицы спецтехники

На дороги Свердловской области вывели первую снегоуборочную технику: задействовано 23 единицы спецтехники, уже израсходовано 622 тонны пескосоляной смеси для борьбы со скользкостью, сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уборочные работы проводятся в Горноуральском городском округе, Нижнем Тагиле, Нижней Салде, Махнево и Туринском городском округе, где ночью прошел снегопад.

Сегодня, 10 октября, снег ожидается на территории от запада до востока региона, в центральной и южной частях, в отдельных районах на дорогах ожидают снежные заносы, метель, установление временного снежного покрова. В связи с этим дорожные службы региона переведены в режим повышенной готовности.

Напомним, в северной части Свердловской области дорожная обстановка осложнена из-за обильного выпадения мокрого снега. Трудности наблюдаются на трассе Екатеринбург — Серов, в том числе в районе Нижнего Тагила, Верхней Салды. В Екатеринбурге до 15 октября собирались подготовить 400 единиц техники для уборки снега к зимнему периоду.

Ирина Пичурина