Полпред в УрФО Артем Жога посетил УВЗ в Нижнем Тагиле

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога посетил Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, об этом полпред написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Артема Жоги Фото: Telegram-канал Артема Жоги

«Я десять лет провел на передовой, где активно применяется бронемашины. Танки "Уралвагонзавода" спасают жизни наших ребят и помогают в достижении целей специальной военной операции»,— написал он. По словам господина Жоги, он поздравил танковый завод с 88-летием и поблагодарил коллектив за работу.

Напомним, ранее полпред Артем Жога провел первое заседание со всеми губернаторами регионов УрФО. Господин Жога был назначен на пост полпреда в УрФО 2 октября, в новой должности уже посетил Екатеринбург и Челябинск.

Анна Капустина