Полпред в УрФО Артем Жога посетил УВЗ в Нижнем Тагиле
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога посетил Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, об этом полпред написал в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал Артема Жоги
«Я десять лет провел на передовой, где активно применяется бронемашины. Танки "Уралвагонзавода" спасают жизни наших ребят и помогают в достижении целей специальной военной операции»,— написал он. По словам господина Жоги, он поздравил танковый завод с 88-летием и поблагодарил коллектив за работу.
Напомним, ранее полпред Артем Жога провел первое заседание со всеми губернаторами регионов УрФО. Господин Жога был назначен на пост полпреда в УрФО 2 октября, в новой должности уже посетил Екатеринбург и Челябинск.