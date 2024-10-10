Полпред Артем Жога провел заседание с губернаторами регионов УрФО

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) провел заседание со всеми губернаторами округа, сообщили в пресс-службе полпредства. на заседании обсудили итоги единого дня голосования и меры поддержки для участников СВО в регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба полпредства УрФО Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

По словам Артема Жоги по итогам сентябрьских выборов депутатами от партии «Единая Россия» в регионах УрФО стали 20 бойцов СВО, в целом выборы он оценил как успешные и призвал регионы готовиться к следующему дню голосования: в сентябре 2025 года выборы думы пройдут в Ямало-Ненецком автономном округе, Курганской и Челябинской областях.

Полпред поднял тему поддержки участников СВО в регионах — он напомнил, что во всех регионах в последнее время были подняты выплаты для бойцов спецоперации и их семей. Как сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области, глава региона Евгений Куйвашев рассказал о мерах поддержки, которые были введены за последнее время — были увеличены выплаты, участники СВО были освобождены от части налогов, для них доступно пособие на проезд и медицинское обслуживание вне очереди, компенсация отдыха детей в лагерях. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что регион компенсирует военнослужащим билеты домой во время отпусков, а также выдают реабилитационный сертификат на 120-150 тыс. руб.

Напомним, Артем Жога был назначен полпредом в Уральском федеральном округе 3 октября, он сменил на посту Владимира Якушева, покинувшего его 24 сентября. До назначения господин Жога был спикером народного совета ДНР.

Анна Капустина