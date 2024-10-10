Вода у берегов Сочи остывает
По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на утро 10 октября температура воды у берегов Сочи опустилось до +22 градусов. Это на границе комфортного для купания значения.
Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ
Наиболее теплые участки Черного моря зафиксированы в Туапсе и Новороссийске. У берегов этих городов температура воды достигает +23 градусов. На пляжах Геленджика и Анапы вода прохладнее — +22 градуса.
Температура Азовского моря уже в сентябре опустилась ниже +22 градусов. В Темрюке вода составляет до +18 градусов, в Приморско-Ахтарске — до +17 градусов, а в Ейске — +16 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уточнял, что бархатный сезон 2024 года на курортах Черного моря в Краснодарском крае продлится до ноября.
«Ъ-Сочи» писал, что к концу недели на курорте ожидается понижение температуры. В выходные температура воздуха остановится на отметке в +23 градуса.