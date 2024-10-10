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Вода у берегов Сочи остывает

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на утро 10 октября температура воды у берегов Сочи опустилось до +22 градусов. Это на границе комфортного для купания значения.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Наиболее теплые участки Черного моря зафиксированы в Туапсе и Новороссийске. У берегов этих городов температура воды достигает +23 градусов. На пляжах Геленджика и Анапы вода прохладнее — +22 градуса.

Температура Азовского моря уже в сентябре опустилась ниже +22 градусов. В Темрюке вода составляет до +18 градусов, в Приморско-Ахтарске — до +17 градусов, а в Ейске — +16 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уточнял, что бархатный сезон 2024 года на курортах Черного моря в Краснодарском крае продлится до ноября.

«Ъ-Сочи» писал, что к концу недели на курорте ожидается понижение температуры. В выходные температура воздуха остановится на отметке в +23 градуса.

Мария Удовик

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