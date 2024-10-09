Похолодание прогнозируют в Сочи к концу недели

В Сочи ожидается понижение температуры, однако она останется на комфортном уровне. К концу недели температура воздуха на курорте опустится до +23 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

На юго-востоке страны, в Приморском крае, ожидаются комфортные условия с температурами около +20...+23 градусов. Также прогнозируют небольшие осадки.

В то же время на азиатской части России уже фиксируют температуры ниже нуля ночью, что характерно для континентального климата. В Якутии дневные температуры не превышают нуля, за исключением южных районов, где сохраняются +4...+5 градусов тепла. При этом 90% территории уже покрыто снегом.

В конце недели сильное похолодание затронет Приволжский федеральный округ и юг Западной Сибири. В этих регионах температура может снизиться на 15 градусов. В Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях ночные температуры будут колебаться от -5 до -8 градусов, а дневные показатели едва достигнут +2...+3 градусов.

«Ъ-Сочи» писал, что вода у берегов Сочи остается в комфортных для купания значениях. В октябре на курорте температура воды в море составляет +24 градуса. В Ейске море остыло до +16 градусов.

Мария Удовик