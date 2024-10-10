Пенсионерка из Чебоксар поехала в Москву, чтобы отдать мошенникам 1 млн рублей

В Чувашии 70-летняя жительница Чебоксар поехала в Москву, чтобы передать свои сбережения неизвестным, которые выдали себя за сотрудников ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Чебоксары.

По версии следствия, в начале октября пенсионерка из Чебоксар получила сообщение в мессенджере якобы от своего бывшего начальника. Номер абонента, с которого поступило сообщение, не отображался, однако на аватаре была фотография бывшего заместителя главного врача больницы, где ранее работала пенсионерка. В сообщении говорилось, что база данных учреждения была взломана и мошенникам стали известны данные всех сотрудников. Чтобы избежать негативных последствий, женщине предложили следовать указаниям сотрудника ФСБ, который вскоре должен был позвонить. Позже с пенсионеркой связался человек, представившийся сотрудником ФСБ, и убедил ее, что она должна снять все свои сбережения и передать их для «безопасности». Под диктовку мошенника она сняла миллион рублей, купила билет на поезд и отправилась в Москву, где отдала деньги курьеру.

Когда пенсионерка вернулась домой, она рассказала о случившемся брату, который посоветовал обратиться в полицию. В результате было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Казани 77-летняя местная жительница потеряла 7 млн руб. после общения с неизвестными, которые убедили ее продать свою квартиру и передать деньги.

Анар Зейналов