В Казани 77-летняя местная жительница продала свою квартиру после общения с неизвестными, в результате чего потеряла 7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Женщина из Казани потеряла 7 млн рублей, продав квартиру по указанию мошенников

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Женщина из Казани потеряла 7 млн рублей, продав квартиру по указанию мошенников

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По версии следствия, женщина получила звонок в одном из мессенджеров, где ей сообщили о похищении денег с ее счетов. Звонивший, представившийся сотрудником правоохранительных органов, уверил пенсионерку, что для сохранения ее сбережений ей нужно следовать инструкциям.

После этого пенсионерка получила видеозвонок от мужчины, который утверждал, что ее квартира также под угрозой. Следуя его указаниям, она продала свою недвижимость и передала вырученные деньги курьеру. Кроме того, женщина рассказала звонившим о своих наличных — 300 тысячах рублей и 500 долларах США, которые также были переведены на чужие счета. Позже, когда пенсионерка рассказала о случившемся своей племяннице, та сообщила ей, что она стала жертвой мошенников. В результате общая сумма ущерба составила около 7 млн рублей.

В настоящее время полиция возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество» и проводит необходимые следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств дела.

Анар Зейналов