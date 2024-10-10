Бречалов встретился с комиссией по военному сотрудничеству РФ и Белоруссии

В резиденции главы Удмуртии сегодня состоится пленарное заседание 24-ой межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству Белоруссии и России. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии (ГВПК).

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Перед началом заседания состоялась личная встреча главы Удмуртии Александра Бречалова с председателями комиссии — директором Федеральной службы по военно-технического развитию РФ Дмитрием Шугаевым и председателем ГВПК Белоруссии Дмитрием Пантусом.

Это третий день работы комиссии в регионе. Ранее делегаты посетили ряд ижевских предприятий — «Купол», Zala Aero Group и концерн «Калашников».