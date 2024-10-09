Делегация Госкомвоенпрома Белоруссии посетила завод «Купол» в Ижевске

Сегодня участники Белорусско-Российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству посетили предприятие АО «Ижевский электромеханический завод "Купол"» в Удмуртии. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии (ГВПК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госкомвоенпром Белоруссии, Telegram Фото: Госкомвоенпром Белоруссии, Telegram

«Делегации были продемонстрированы производственные мощности предприятия, а после, в ходе совещания, были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества в военно-промышленной сфере»,— указано в сообщении.

Событие прошло в рамках второго дня работы комиссии, которая посетила ряд военно-промышленных оружейных предприятий России. Председателями комиссии являются директор Федеральной службы по военно-технического развитию РФ Дмитрий Шугаев и председатель ГВПК Белоруссии Дмитрий Пантус.