В Казани рядом с парком «Елмай» открыли парковку на 31 место

В Казани рядом с парком «Елмай» организовали новую муниципальную парковку на 31 место. За парковочное место нужно заплатить 50 руб. в час. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

3 места на парковке предназначены для инвалидов. Парковку расположили вдоль подъездной дороги к подземному паркингу под пл. Султан-Галиева. Номер парковочной зоны — 234.

С 1 октября в Казани начали работать 9 новых парковок на 226 мест. Их организовали на ул. Подлужная, Чернышевского, Ф. Карима, Толстого, Некрасова, Кремлевской набережной и т. д. Парковочные зоны появились в карманах улиц и на участках, где раньше наблюдали хаотичную парковку автомобилей.

Сейчас в Казани работает 186 муниципальных парковок. Они рассчитаны на 8,5 тыс. машин.

Парк «Елмай» открыли 30 августа в День Казани и Республики Татарстан. Он стал самым крупным парком для детей и туристов.

Диана Соловьёва