Новое правительство Югры начнет работу со следующей недели

Новый состав правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры начнет работу с понедельника, 14 октября, сообщили в пресс-службе регионального кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук провел последнее заседание с текущим составом правительства. «Каждый в команде вносил существенный вклад в достижение показателей развития автономного округа. Уважаемые коллеги, благодарю вас за слаженную совместную работу, за поддержку в первые месяцы моей работы»,— сказал он.

Глава Югры поручил аппарату губернатора и правительства округа подготовить правовые акты о смене структуры и состава правительства. Они будут утверждены на ближайшем заседании 14 октября.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Руслан Кухарук, помимо вопросов о переназначении правительства, на последнем заседании с текущим составом кабмина обсудили направления бюджетной и фискальной политики на 2025 и плановые 2026-2027 годы, инвестиционный проект по производству дизельного топлива путем переработки вторичного сырья в Нижневартовске, а также дополнительные поддержки участникам СВО.

Напомним, Руслан Кухарук официально вступил в должность губернатора Ханты-Мансийского АО месяц назад, 8 сентября. До этого с конца мая он находился в статусе временно исполняющего обязанности после досрочного ухода предыдущего губернатора Натальи Комаровой. Согласно действующему региональному законодательству, у нового губернатора есть три месяца на отставку правительства.

Подробнее о кадровых изменениях в правительстве ХМАО — в материале «Ъ-Урал» «Югре показывают тюменские кадры»

Анна Капустина