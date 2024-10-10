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В Челябинске сели три самолета из Екатеринбурга из-за занятой посадочной полосы

В среду, 9 октября, три самолета, летевшие в Екатеринбург, приземлились на запасном аэродроме Челябинска из-за занятой взлетно-посадочной полосы в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Перед этим в самолете Red Wings рейса WZ-1098 Астана — Екатеринбург при заходе на посадку сработала ложная индикация невыпуска стойки шасси, о чем командир воздушного судна доложил в Кольцово, после чего самолет встретили оперативные службы аэропорта. Борт благополучно совершил посадку в Екатеринбурге в 20:25, высадка пассажиров, согласно требованиям безопасности, прошла непосредственно на взлетно-посадочной полосе, а самолет позднее отбуксировали на стоянку. Однако, пока полоса была занята, экипажи рейсов из Санкт-Петербурга, Петропавловска-Камчатского и Дубая (ОАЭ) приняли решение об уходе на запасной аэродром в Челябинск.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

В начале недели в Кольцово задержали самолет из-за пассажира, сообщившего о ложном минировании рейса Екатеринбург — Москва. По его словам, об угрозе он якобы услышал от соседей по креслу, в результате досмотра борта и багажа никаких опасных предметов обнаружено не было.

Ирина Пичурина

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