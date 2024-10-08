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В Кольцово задержали самолет из-за пассажира, сообщившего о минировании

В аэропорту Кольцово задержали вылет самолета по маршруту Екатеринбург — Москва компании «Победа» из-за пассажира, сообщившего о ложном минировании рейса, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Пассажир сообщил о возможности взрыва около 7:00 — по его словам, об угрозе он якобы услышал от соседей по креслу. В этот момент самолет уже двигался в сторону взлетной полосы, но был вынужден вернуться на стоянку, а все, кто был на борту — в терминал для повторного досмотра. В результате досмотра борта и багажа никаких опасных предметов обнаружено не было, и через два часа борт вылетел в Москву.

В обстоятельствах произошедшего разбирается транспортная полиция.

Напомним, 29 сентября рейс авиакомпании «Россия» из Шарм-эль-Шейха (Египет) в Екатеринбург задержали на два часа из-за угроз от неизвестного перед вылетом, который в отеле подошел к пилоту самолета, представился «бойцом ВСУ» и заявил о минировании борта. Экипаж посчитал его слова «угрозой безопасности».

Ирина Пичурина

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