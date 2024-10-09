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Обнажившегося перед детьми сочинца осудили на 7 лет

Краснодарский краевой суд вынес обвинительный приговор в отношении 45-летнего жителя Сочи. Его осудили за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Слушание проходило в закрытом режиме. Суд установил, что в марте прошлого года фигурант общался с двумя несовершеннолетними девочками по видеосвязи и демонстрировал им свое обнаженное тело.

Подсудимого признали виновным по ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Его приговорили к семи годам колонии особого режима. Осужденного также лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, на пять лет.

В пресс-службе уточнили, что фигурант уже имел судимость — в 2020 году его признали виновным по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По совокупности приговоров осужденного обязали выплатить 1,4 млн руб. штрафа.

В начале октября в Сочи осудили 43-летнего местного жителя. Его обвинили в совершении преступления против половой неприкосновенности собственной дочери.

Вячеслав Рыжков

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