Жительницу Татарстана осудят за дачу взятки для освобождения своего сожителя

Дело жительницы Тукаевского района, которая дала взятку для освобождения своего сожителя из тюрьмы, направили в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Татарстана.

По версии следствия, в августе прошлого года жителя Тукаевского района признали виновным в совершении особо тяжкого преступления. Ему назначили 12 лет лишения свободы.

Брат осужденного связался с его сожительницей. Он сообщил женщине, что у него есть связи в правоохранительных органах и он может договориться освободить сожителя. Для этого нужно передать денежные средства. В 2023–2024 годах женщина передала брату своего сожителя более 690 тыс. руб. Эти деньги родственник осужденного похитил.

В отношении жительницы Тукаевского района возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Ранее сообщалось, что жительница Татарстана передала знакомому 531 тыс. руб., чтобы вернуть мужа из мест лишения свободы.

Диана Соловьёва