Жительница Татарстана дала взятку в размере 531 тыс., чтобы вернуть мужа из колонии

Полиция Татарстана установила факт получения незаконного денежного вознаграждения. Жительница республики дала взятку, чтобы вернуть мужа из мест лишения свободы. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Татарстана.

По версии следствия, к женщине обратился ее знакомый, утверждавший, что у него якобы есть связи в правоохранительных органах. Мужчина предложил подозреваемой помощь в освобождении ее мужа из колонии в обмен на денежное вознаграждение. Женщина согласилась.

После этого ее знакомый, использовав телефонную связь и мессенджеры, представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил жительнице Татарстана, что ей нужно перевести 531 тыс. руб. на указанные счета. Женщина со своего счета и расчетного счета своей матери перевела необходимую сумму.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст.291 УК РФ (Дача взятки) в отношении жительницы Татарстана. Максимальное наказание по данной статье — 12 лет лишения свободы.

В отношении знакомого, который ввел женщину в заблуждение, возбудили уголовное дело по ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на 6 лет.

Диана Соловьёва

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