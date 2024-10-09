На кольце у ТК «Центральный» в Уфе установили арт-объект с куницей

Сегодня на кольце возле ТК «Центральный» (бывший Центральный рынок) установили арт-объект с фигурой куницы. «Это является временным решением,— сообщили в администрации Советского района Уфы.— В настоящее время идет разработка проекта постоянного арт-объекта».

Как сообщал «Ъ-Уфа» в мае 2022 года, власти Уфы проводили конкурс по созданию лучшей концепции арт-объекта на кольцевой развязке у остановки «Торговый комплекс «Центральный». Конкурсное жюри тогда, рассмотрев 38 заявок, признало победителем Илью Ищенко из московского АНО «Институт городского развития». Господин Ищенко представил проект «Тепло рук» — стелу в виде двух абстрактных рук, символизирующих «место, где встречаются Европа и Азия». В качестве приза автор получил 300 тыс. руб., выделенных спонсором конкурса.

Олег Вахитов