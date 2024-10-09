Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На кольце у ТК «Центральный» в Уфе установили арт-объект с куницей

Сегодня на кольце возле ТК «Центральный» (бывший Центральный рынок) установили арт-объект с фигурой куницы. «Это является временным решением,— сообщили в администрации Советского района Уфы.— В настоящее время идет разработка проекта постоянного арт-объекта».

Как сообщал «Ъ-Уфа» в мае 2022 года, власти Уфы проводили конкурс по созданию лучшей концепции арт-объекта на кольцевой развязке у остановки «Торговый комплекс «Центральный». Конкурсное жюри тогда, рассмотрев 38 заявок, признало победителем Илью Ищенко из московского АНО «Институт городского развития». Господин Ищенко представил проект «Тепло рук» — стелу в виде двух абстрактных рук, символизирующих «место, где встречаются Европа и Азия». В качестве приза автор получил 300 тыс. руб., выделенных спонсором конкурса.

Олег Вахитов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...