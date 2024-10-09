В Удмуртии открыли бюсты российским императорам Александру I и Александру III

В Удмуртии на территории сквера у часовни Александра Невского в Глазове открыли бюсты российским императорам Александру I и Александру III. Об этом сообщил глава города Сергей Коновалов во «Вконтакте». Два года назад здесь уже установили бюсты князю Александру Невскому и императору Александру II.

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«Приходите с детьми — обсудить значимые страницы русской истории, увидеть портреты российских государей, прикоснуться к истории и вечным ценностям»,— отметил господин Коновалов.

Установка бюстов еще двум российским самодержцам приурочена к 200-летию посещения города императором Александром I, где он был проездом из Ижевска в Вятку (нынешний Киров). Свой след в истории северной столицы Удмуртии оставил и Александр III. С его одобрения в городе построили Александровскую часовню в память об его отце — императоре Александре II.

Напомним, на прошлой неделе на территории Александро-Невского собора в Ижевске установили мемориальные таблички в честь Александра I.