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В Казани до конца года достроят шесть соципотечных домов

В жилом районе «Салават Купере» Казани планируется завершить строительство шести соципотечных домов до конца года. Новые дома в квартале «Мэхэббэт» будут предназначены для участников программ Госжилфонда, сообщает пресс-служба Минстроя Татарстана.

В Казани до конца года достроят шесть соципотечных домов

В Казани до конца года достроят шесть соципотечных домов

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

В Казани до конца года достроят шесть соципотечных домов

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Текущая готовность домов составляет от 86% до 96,4%. Ведутся работы по монтажу инженерных сетей, внутренней отделке и благоустройству территории, продолжаются фасадные работы.

Всего в квартале «Мэхэббэт» планируется построить 14 домов на 2003 квартиры, пять из которых уже заселены. В рамках программы социальной ипотеки жилье получили 564 семьи.

В августе сообщалось, что в Татарстане план по социальной ипотеке выполнен на 78%: сдано 29 из 56 домов, что составляет 126 тыс. кв. м.

Анар Зейналов

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