В Татарстане завершено дело о краже ювелирных изделий на сумму 4,5 млн рублей

В Татарстане завершено расследование уголовного дела о краже крупной партии ювелирных изделий из магазина в Заинске, произошедшей весной прошлого года. Четырем гражданам России, уроженцам ближнего зарубежья, предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

По версии следствия, в ночь с 13 на 14 мая 2023 года трое подозреваемых, надев перчатки и балаклавы, проникли в торговый центр на проспекте Нефтяников. С помощью монтировок они взломали двери ювелирного магазина и всего за минуту разбили витрины, похитив украшения общей стоимостью свыше 4,5 млн руб. На улице их ждал четвертый сообщник на автомобиле.

После кражи подельники скрылись в окрестностях деревни Шахмайкино, переоделись, выбросили старую одежду и орудия преступления в реку, а затем подожгли свой автомобиль с подложными номерами.

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД совместно с коллегами из Заинского района провели оперативные мероприятия и задержали всех участников кражи в Москве и Тольятти, несмотря на их попытки скрыться.

Как выяснили следователи, сообщники готовились к преступлению заранее, несколько раз посещая ювелирный салон под видом клиентов. Они изучили пути подхода и отхода, а также проверили наличие камер видеонаблюдения. Перед кражей они приобрели монтировки и неприметную одежду. Похищенные украшения были проданы в столице, а выручка разделена между ними.

В ходе обысков по местам проживания подозреваемых полицейские изъяли денежные средства и ювелирные изделия для возмещения ущерба владельцу салона. Уголовное дело, возбужденное по статье о краже, совершенной организованной группой либо в особо крупном размере, направлено в суд, где фигуранты ожидают решения, находясь под стражей.

Анар Зейналов