Полицейские Сочи помогли доставить в больницу женщину в тяжелом состоянии

Сотрудники спецроты ДПС в Сочи обеспечили срочную транспортировку супруги местного жителя в больницу из-за обострения воспаления почек и развития пневмонии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

На улице Виноградной в Сочи водитель автомобиля марки «Ниссан» обратился к полицейским с просьбой о помощи в транспортировке его супруги в медицинское учреждение. Как выяснили медики, состояние женщины было критическим: у нее обострилось воспаление почек, развивалась пневмония, что требовало незамедлительного медицинского вмешательства.

Сотрудники ДПС, используя специальные световые и звуковые сигналы, организовали сопровождение иномарки через затрудненное движение на Мамайском перевале. Женщину удалось доставить в инфекционную больницу поселка Дагомыс в кратчайшие сроки.

«Ъ-Сочи» писал, что полицейские курорта помогли доставить в больницу местного жителя с сильным кровотечением. Водитель иномарки, который обратился за помощью к правоохранительным органам, уточнил, что его товарищ работал с болгаркой и по собственной неосторожности травмировал ногу.

Мария Удовик