Сотрудники ДПС в Сочи доставили в больницу жителя с сильным кровотечением

В Сочи сотрудники спецроты ДПС помогли местному жителю с сильным кровотечением. В Лоо к полицейским обратился водитель иномарки, который рассказал, что везет друга в больницу, сообщает пресс-служба УВД курорта.

«В Лоо к Данилу Фаставцову и Эдуарду Краснову обратился водитель иномарки. Мужчина пояснил, что везет в больницу друга. При работе с болгаркой он по собственной неосторожности травмировал ногу. Открылось сильное кровотечение»,— рассказали в полиции.

Полицейские на патрульной машине доставили сочинца в ГБ №4. Пациенту оказали своевременную медицинскую помощь.

Похожий случай произошел в конце сентября в Хостинском районе Сочи. Здесь сотрудник ДПС оказал первую помощь мужчине с травмой головы.

Вячеслав Рыжков