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Температура моря у берегов Сочи остается самой комфортной

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вода у берегов Сочи остается в комфортных для купания значениях. В октябре температура воды в море составляет +24 градуса.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

На пляжах Туапсе, Геленджика, Новороссийска и Анапы вода немного прохладнее. У берегов этих городов температура воды — +23 градуса.

В то же время температура Азовского моря опустилась до +22 градусов, что считается границей для комфортного купания. В Темрюке и Приморско-Ахтарске вода остыла до +18 градусов. В Ейске температура воды опустилась до +16 градусов.

Несмотря на снижение температуры воды в море, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечает, что бархатный сезон на курортах Черного моря в Краснодарском крае продлится до ноября.

Зимний сезон на Розе Хутор планируют открывать в конце декабря. На прошлой неделе «Ъ-Сочи» писал, что точная дата открытия будет зависеть от погодных условий.

Мария Удовик

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